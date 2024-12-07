GSK пересмотрела условия сотрудничества с китайской Zhife

Новая сделка предполагает сокращение выплат до 2,3 млрд фунтов стерлингов ($ 2,9 млрд) за эксклюзивные права на дистрибуцию вакцины Shingrix против опоясывающего лишая в Китае, но расширяет соглашение до 2034 года и добавляет перспективу сотрудничества по вакцине Arexvy против респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

Zhifei получит эксклюзивные права на изучение возможностей коммерциализации Arexvy на китайском рынке на 10 лет. Однако старт этого сотрудничества зависит от одобрения китайских регулирующих органов.

GSK испытывает трудности в сегменте вакцин: продажи Shingrix снизились в США и Китае, а продажи Arexvy в третьем квартале оказались слабее ожиданий. На них также повлияло решение американских органов здравоохранения ограничить возрастные рекомендации для применения РСВ-вакцины.

«Пересмотренное соглашение с Zhifei создает устойчивую основу для нашего сотрудничества, учитывая текущие макроэкономические вызовы», — отметил коммерческий директор GSK Люк Миелс. Акции GSK в четверг снизились на 0,3% из-за сохраняющегося давления на рынок вакцин.

При этом ранее Arexvy получила одобрение в Японии для расширенного использования среди взрослых в возрасте от 50 до 59 лет, которые подвержены повышенному риску тяжелого течения РСВ.

gxpnews