Teva передаст японский бизнес дженериков компании JKI

Teva объявила о продаже подразделения Teva-Takeda, специализирующегося на дженериках в Японии, компании JKI. Сделка предусматривает передачу всех акций совместного предприятия и его дочерней компании Teva Takeda Yakuhin. Завершение сделки запланировано на 1 апреля 2025 года.

Teva-Takeda была создана в 2016 году в рамках сотрудничества израильской компании Teva и японской Takeda. Основной задачей совместного предприятия был выпуск дженериков и непатентованных препаратов для японского рынка. Покупателем выступит компания JKI, основанная фондом под управлением инвестиционной компании J-Will Partners.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала Teva, крупнейшего в мире производителя дженериков, на €462,6 млн ($503 млн) за злоупотребление своим доминирующим положением с целью задержать конкуренцию своему популярному лекарству от рассеянного склероза Copaxone.

gxpnews