Baxter возобновляет производство диализного раствора на заводе, пострадавшем от урагана

Компания Baxter International возобновила производство диализных растворов на своем заводе в Северной Каролине, США, после временной приостановки, вызванной ураганом «Хелен». В компании сообщили, что работа ведется на 85% мощностей по производству 1-литровых пакетов внутривенных растворов.

Завод North Cove, расположенный в Северной Каролине, был закрыт в конце сентября из-за последствий урагана. Производство отвечает за 60% поставок внутривенных жидкостей и растворов для перитонеального диализа в США. Перитонеальный диализ используется для очищения крови пациентов с хронической почечной недостаточностью, и его растворы содержат воду, соль и другие добавки.

Ранее Baxter призвала медицинских работников ограничивать новых пациентов на диализе лицами младше 18 лет в условиях дефицита поставок. Производитель медицинского оборудования добавил, что, хотя производство на этих линиях возобновилось, потребуется некоторое время, чтобы выйти на уровень производства до урагана.

Также ранее сообщалось, что Baxter объявила о прекращении продаж внутривенных растворов в Китае, что связано с высоким уровнем конкуренции и необходимостью перенаправить поставки в США после перебоев, вызванных ураганом «Хелен».

gxpnews