Минздрав одобрил новое показание для применение ЛП «Брукинза»

В инструкцию по медицинскому применению онкогематологического препарата «Брукинза» (занубрутиниб) добавлено новое показание – хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ)/ мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома (лимфома из малых лимфоцитов), сообщила компания Нанолек.

В 2021 году Минздрав РФ одобрил применение «Брукинзы» для лечения взрослых пациентов с мантийноклеточной лимфомой, а в 2022 году международная онкологическая компания BeiGene приостановила его ввоз в Россию. Но в 2020 году, в рамках стратегического соглашения, заключенного с BeiGene, «Нанолек» получила эксклюзивные права на распространение, продвижение, фармаконадзор, а также вторичную упаковку и выпускающий контроль «Брукинзы» в РФ и странах Евразийского экономического союза.

Препарат «Брукинза» был рекомендован для включения в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в августе текущего года. «Нанолек» планирует за два года выпустить до 10 тысяч упаковок ЛП.

gxpnews