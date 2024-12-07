Amgen инвестирует $ 1 млрд в новый завод по производству ЛС в США

Amgen объявила о планах инвестировать $ 1 млрд в строительство нового завода по производству лекарственных препаратов в Холли-Спрингс, Северная Каролина, США. Это решение стало частью расширения производственных мощностей компании в ответ на растущий спрос на инновационные методы лечения. С учетом предыдущих инвестиций в размере $ 550 млн, общая сумма вложений Amgen в Северной Каролине теперь превышает $ 1,5 млрд. Новый завод будет оснащен современными технологиями и устойчивыми практиками, а вместе с существующим предприятием создаст 370 новых рабочих мест.

«Северная Каролина станет важной частью нашей глобальной производственной сети, поскольку мы продолжаем удовлетворять растущий спрос на наши инновационные методы лечения, одновременно оказывая значительное влияние на местную экономику», — заявил генеральный директор фармацевтической компании Роберт Брэдвэй.

В последние годы Северная Каролина привлекает значительные инвестиции в биофармацевтическую отрасль. Ранее компания Reckitt объявила о вложении $ 200 млн в расширение своего завода в штате, а Johnson & Johnson представила планы по строительству биологического завода стоимостью $ 2 млрд.

gxpnews