FDA одобрило ЛП от AstraZeneca для лечения мелкоклеточного рака легких

AstraZeneca получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свой препарат Imfinzi (дурвалумаб) для лечения пациентов с мелкоклеточным раком легких ограниченной стадии (LS-SCLC), у которых не наблюдалось прогрессирования заболевания после химиотерапии и лучевой терапии. Это одобрение делает Imfinzi первой иммунотерапией, доступной для данной категории пациентов.

Одобрение основано на результатах клинического исследования ADRIATIC, в котором участвовали 730 пациентов. Исследование показало, что Imfinzi продлил общую выживаемость на 27% по сравнению с плацебо, с медианной выживаемостью 55,9 месяцев против 33,4 месяцев для плацебо.

Кроме того, препарат увеличил время до прогрессирования заболевания на 24%, с медианной выживаемостью без прогрессирования 16,6 месяцев. Imfinzi также продемонстрировал значительное улучшение в выживаемости: через два года 46% пациентов не испытывали прогрессирования заболевания по сравнению с 34% в группе плацебо.

Ранее в 2024 году Imfinzi в сочетании с химиотерапией получил одобрение FDA для лечения взрослых пациентов с первично распространенным или рецидивирующим раком эндометрия подтипа dMMR. В 2020 году Imfinzi был одобрен для лечения обширной стадии мелкоклеточного рака легких в сочетании с химиотерапией. Теперь препарат стал единственной иммунотерапией, одобренной как для ограниченной, так и для обширной стадии заболевания.

gxpnews