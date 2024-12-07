Правительство Великобритании: «Сокращение бюджета сдерживает производство вакцин»

Комитет по науке и технологиям Палаты лордов Великобритании заявил, что страна недостаточно подготовлена к будущим пандемиям из-за «тревожных событий» в области внутреннего производства вакцин. В своем 15-страничном письме комитет выразил обеспокоенность по поводу сокращения финансирования строительства завода по производству вакцин AstraZeneca в Ливерпуле, которое должно было составить 650 миллионов фунтов.

В письме также поднимался вопрос о том, что Великобритания в настоящее время работает только с компанией Moderna по производству вакцин, без гарантии, что эти вакцины не будут отправлены в другие страны. «Великобритания должна иметь устойчивый, диверсифицированный внутренний сектор производства вакцин, от исследований до клинических испытаний и крупномасштабного производства», — написала председатель комитета Джулия Кинг Пэту Макфаддену, канцлеру герцогства Ланкастер. Великобритания сотрудничает с Moderna с декабря 2022 года, и это соглашение может продлиться десять лет. Однако это сделало менее вероятным сотрудничество с другими производителями вакцин.

В письме лордов также предлагалось создать так называемую «целевую группу по вакцинам мирного времени», чтобы поддерживать работу производственных площадок в отсутствие пандемий. В письме поднимался вопрос о недостатке долгосрочных инвестиций в исследования и разработки вакцин в Великобритании, особенно в университетах и совместных проектах.