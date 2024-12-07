«АлФарма» разрабатывает два оригинальных антибиотика

Сидоров также уточнил, что по двум оригинальным комбинациям получены патенты. «Предварительные испытания in vitro свидетельствуют, что препараты имеют высокие перспективы по преодолению устойчивости к антибиотикам. Их запуск запланирован на 2027 год», – пояснил гендиректор ГК «АлФарма».

Помимо этого, компания разрабатывает дженерики антибиотиков в ходе исполнения государственной задачи. «Вывод этих средств минимизирует риски наличия дефектуры востребованных молекул для российской системы здравоохранения и тем самым поддержит национальную Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года», – отмечает Сидоров.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Алтегра» зарегистрировано в 2021 году в подмосковной Дубне. В 2023 году компания выручила более 1,1 млрд рублей, а ее чистая прибыль составила 674,8 млн рублей. ООО «АлФарма», зарегистрированное в 2012 году в Москве, с июня 2024 года на 100% принадлежит «Алтегре». До этого компанией владели Дмитрий Прокопенко и Станислав Сидоров.

В конце ноября 2024 года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что «Алтегра» планирует запустить производство семи новых антибиотиков в ОЭЗ «Дубна». «В настоящее время компания производит 21 фармацевтический препарат, в том числе импортозамещающие лекарства. Еще семь новых антибиотиков находятся в разработке», – сообщили в ведомстве.

Производственную площадку «Алтегра» в ОЭЗ «Дубна» ГК «АлФарма» открыла в 2021 году. В апреле 2021 года стало известно, что компания планирует вложить 365 млн рублей в разработку технологий производства дженериков и стерильных порошков для приготовления растворов. На ПМЭФ-2024 «АлФарма» подписала соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области о создании в «Дубне» комплекса по разработке и производству онкопрепаратов за 1,2 млрд рублей. В октябре 2024 года «Алтегра» сообщила о планах направить на создание нового участка по производству твердых лекарственных форм в ОЭЗ 150 млн рублей. На линии смогут выпускать бета-лактамные антибиотики в капсулах и таблетках.

Фото: mii.mosreg.ru

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