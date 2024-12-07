«Ригла» завершила сделку по покупке дальневосточной «Аптеки Миницен»

В октябре 2024 года об обсуждении параметров сделки и направлении ее на согласование в ФАС сообщили «Ведомости». По оценке издания, стоимость покупки могла составить от 2,6 млрд до 3,8 млрд рублей.

В СПАРК-Интерфакс изменения в структуре владения дальневосточной сетью пока не отражены. ООО «Аверс Аптека Миницен» зарегистрировано в 2010 году в Хабаровске. Мажоритарным владельцем компании выступает Игорь Жукович – ему принадлежит 48% долей юрлица. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам I полугодия 2024 года» объединенная аптечная сеть «Новая аптека» & «Аптека Миницен» заняла 20-е место с выручкой 9 млрд рублей. За весь 2023 год сеть выручила 16,7 млрд рублей и также заняла 20-е место.

«Ригла» за I полугодие 2024 года выручила 89 млрд рублей и возглавила рейтинг Vademecum.

Закрытую теперь сделку «Ригла» проводила для реализации собственной стратегии наращивания присутствия сети на Дальнем Востоке. В 2024 году сеть изменила политику в области М&А, отмечают эксперты. Так, в начале августа «Ригла» приобрела розничные активы Юрия Гайсинского – ООО «Нижегородская аптечная сеть» (бренды Farmani и «Аптечество»), компания насчитывала 379 аптечных учреждений. В конце того же месяца «Ригла» закрыла сделки по покупке точек электростальской «Феолы» и саратовского «Фармсклада». Как 5 декабря написал «Коммерсантъ», в периметр сделки московской компании с саратовской сетью вошли 47 точек: 37 аптек в Саратовской области и 10 – в Волгограде. «Фармсклад» сохранил за собой 57 учреждений.

Как сообщают участники аптечного рынка, главным триггером новых приобретений «Риглы» являются планы развития ближайшего конкурента – аптечной сети «Апрель», – который по итогам 2024 года рассчитывает управлять примерно 12 тысячами аптек.

Фото: Милана Бородина/Vademecum

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