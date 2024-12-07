В России прекратил действовать патент Bayer на Ксарелто

В компании «Акрихин», зарегистрировавшей свой дженерик в августе 2024 года, сообщили о готовности конкурировать за долю освободившегося сегмента рынка и заявили, что имеют сильные компетенции в производстве кардиологических лекарственных средств. «У нашего препарата высокий доказанный уровень биоэквивалентности, профиль безопасности аналогичен оригинальному лекарству. Препарат полностью российского производства и будет доступен во всех возможных дозировках, включая упаковку на 30 таблеток, что позволит врачам рассчитывать полноценный курс лечения на месяц. Уверены, все эти факторы в сочетании с доступной ценой помогут Зинакорену занять достойное место на рынке», – сообщил Vademecum руководитель направления по внешним коммуникациям компании Алексей Киселев-Романов.

В «Озон Фармацевтика» рассказали, что за 5 декабря 2024 года отгрузили 400 тысяч упаковок Круоксабана. Член совета директоров компании Андрей Горшков уточнил, что наиболее востребованная дозировка ривароксабана в 20 мг будет продаваться по цене в четыре раза ниже стоимости оригинального препарата.

«Промомед» зарегистрировал свой дженерик под ТН Ривароксабан в январе 2024 года. Однако в августе 2024 года Bayer направила в Арбитражный суд Москвы иск к российскому производителю и двум его структурам – «Биохимик» и «Биопрепарат». Патентодержатель настаивал, что «Промомед» вывел на рынок свой аналог до истечения права интеллектуальной собственности оригинатора на Ксарелто. Истец потребовал обязать российскую компанию выплатить компенсацию в размере 12,6 млн рублей и принять обеспечительные меры – запретить ответчикам самостоятельно или через третьи лица реализовывать аналог на госзакупках, но это требование суд отклонил.

В июле 2024 года издание «РБК» обратило внимание на информацию на сайте Росздравнадзора, согласно которой «Биохимик» выпустил в оборот пять партий препарата, однако тогда обнаружить их на сайтах отечественных ритейлеров не удалось. На данный момент судебное производство по спору Bayer с «Промомед» приостановлено из-за обращения ответчиков в Роспатент. Тематическое решение суд принял в ноябре 2024 года.

Среди иностранных фармпроизводителей, начавших поставлять свой аналог антикоагулянта, присутствует венгерская Gedeon Richter. Там сообщили, что в продажу их дженерик Рикулатрон в российских аптеках поступит в конце 2024 – начале 2025 года. Операционный директор российского подразделения компании Елена Пархонина считает, что на фоне тенденции по увеличению количества пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями «потребность в такого рода лекарственных препаратах будет только расти».

До 2024 года Bayer дважды оспаривала вывод на российский рынок дженериков Ксарелто в суде. Так, в 2021 году производитель подал иск на Березовский фармацевтический завод, который тогда зарегистрировал Ривароксабан Лекас. Иск поступил в суд в связи с контрактом на поставку дженерика госзаказчику. В апреле 2023 года разбирательство завершили мировым соглашением. Тогда Березовский фармзавод обязался не готовить ко вводу в оборот Ривароксабан Лекас до истечения срока действия патента на Ксарелто.

Аналогичным образом завершился и судебный спор Bayer с «Медисорбом» и Минздравом РФ. Немецкая фармкомпания требовала обязать ведомство отменить государственную регистрацию препарата Ривароксабан Медисорб, указывая на действие собственного патента. Стороны пришли к мировому соглашению.

Ксарелто с 2019 года является лидером в ТОП20 самых продаваемых брендовых лекарств в аптеках. Исключением был только 2021 год, по итогам которого самым продаваемым препаратом в аптеках стало противовирусное средство от «Фармстандарта» Арбидол. Ксарелто считается одним из самых прибыльных активов Bayer и занимает в общей выручке компании основную долю – мировые продажи препарата в 2023 году принесли немецкому фармпроизводителю 4,1 млн евро.

Фото: planetazdorovo.ru

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