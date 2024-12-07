«Озон Фармацевтика» выпустила на рынок аналог «Ксарелто» от Bayer

В декабре «Озон Фармацевтика» представила на российском фармрынке препарат «Круоксабан» (ривароксабан) — дженерик самого продаваемого в стране иностранного препарата «Ксарелто» (разработчик оригинала — Bayer). С 5 декабря отгружено уже более 400 тысяч упаковок, рассказали GxP News в пресс-службе компании.

Объем его продаж превысил 13 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года. Патент на оригинальный иностранный препарат действовал до декабря 2024 года. С выходом «Круоксабана» затраты на лечение антикоагулянтами сократятся в несколько раз, подчеркивают в пресс-службе.

«Наиболее востребованная упаковка «Круоксабан» с дозировкой 20 мг появится в аптеках по цене, которая в четыре раза ниже стоимости ранее единственного доступного на рынке ривароксабана», — прокомментировал Андрей Горшков, член Совета директоров «Озон Фармацевтика». Антикоагулянт «Круоксабан» представлен в широкой линейке стандартных дозировок: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 15 мг и 20 мг.

Отмечается, что препарат «Круоксабан» прошел все необходимые этапы доклинических и клинических исследований, подтверждающих его биоэквивалентность оригинальному средству: он обладает идентичным фармакологическим профилем, схожими фармакокинетическими параметрами и аналогичным профилем безопасности.

В 2022 году, когда еще действовал патент на разработку Bayer, немецкая компания подала в суд на ЗАО «Березовский фармацевтический завод» из-за регистрации препарата «Ривароксабан Лекас» в ГРЛС, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарства в гражданский оборот. Весной 2023 года Bayer также подала иск к Минздраву РФ и пермскому фармпроизводителю «Медисорб», потребовав отменить государственную регистрацию препарата «Ривароксабан». Вскоре производство по делу было прекращено.

Согласно данным ГРЛС, всего в России зарегистрирован множество препаратов с МНН ривароксабан. Это в том числе разработки отечественных компаний («Велфарм-М», «Вертекс», «Изварино Фарма», «Герофарм», «Промомед» и другие).

gxpnews