ФМБА заняло последнее место в рейтинге прозрачности закупок в 2024 году

Минздрав занял 26 место в Национальном рейтинге прозрачности закупок за 2024 год среди крупнейших федеральных заказчиков. На 17 месте расположился Россельхознадзор, а ФМБА заняло последнее 51 место.

Опубликованы результаты Национального рейтинга прозрачности закупок за 2024 год, подготовленные специалистами одноименного проекта. В рейтинг вошли 223 организации, включая 51 крупнейшего госзаказчика федерального уровня, 85 субъектов России и 87 крупнейших муниципальных образований.

Составители рейтинга делят участников на четыре секции: «федеральные заказчики», «муниципальные заказчики», «региональные заказчики» и «государственные корпоративные заказчики». В этом году топ опубликовали без последней категории.

В рейтинге федеральных заказчиков:

Россельхознадзор занял 17 место, высокая прозрачность (2957 баллов);

ФАС заняла 20 место, высокая прозрачность (2829 баллов);

Минздрав занял 26 место, высокая прозрачность (2545 баллов);

Минсельхоз занял 30 место, средняя прозрачность (2373 балла);

Минпромторг занял 33 место, средняя прозрачность (2361 балл);

Росздравнадзор занял 45 место, базовая прозрачность (2011 баллов);

ФМБА заняло 51 место, низкая прозрачность (1849 баллов).

В прошлом году Минздрав был на 40 месте, ФМБА на 39 месте, а Росздравнадзор занимал 37 строчку.

В рейтинге региональных заказчиков первое место отдали Москве (6200 баллов), на втором расположился Ханты-Мансийский автономный округ—Югра (6168 баллов) и на третьем — Тамбовская область (6113 баллов). В топе муниципальных заказчиков первое место занял Южно-Сахалинск (6050 баллов), затем идет Сургут (6018 баллов), а после — Владивосток (6011 баллов). Прозрачность этих заказчиков определили как «гарантированную».

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» существует с 2006 года. Это исследовательский аналитический центр, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок. В ходе мониторинга рейтингов в 2024 году авторы рейтинга изучили более 3,26 миллиона процедур на общую сумму 12,88 трлн руб.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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