Eli Lilly вложит 3 млрд долларов в наращивание объемов производства препаратов от ожирения

Eli Lilly инвестирует 3 млрд долл. в расширение производства препаратов от диабета и ожирения в Висконсине. Высокий спрос на препараты от диабета и ожирения стал причиной огромных вложений компании в наращивание производственных мощностей, сумма которых составила более 23 млрд долл. с 2020 года.

Eli Lilly инвестирует 3 млрд долл. в создание производственного комплекса на базе действующего завода в округе Кеноша (штат Висконсин, США) для увеличения объемов выпуска препаратов от диабета и ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе американской фармацевтической компании.

Отмечается, что строительство промышленного кластера площадью 7,8 тыс. м2 начнется в этом году. Численность персонала вырастет со 100 до 750 сотрудников.

Предприятие оснастят передовым автоматизированным оборудованием, в том числе роботизированными системами и беспилотным транспортом, указывается в сообщении. Как утверждается, компания автоматизирует все производственные процессы, чтобы увеличить скорость и повысить качество изготовления лекарств.

Это крупнейшая производственная инвестиция Eli Lilly за пределами штата Индиана, где находится штаб-квартира фармгиганта. С учетом приобретения земли и складских помещений общий объем капиталовложений в новый комплекс составит 4 млрд долл.