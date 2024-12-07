Минздрав зарегистрировал двенадцатую вакцину против COVID-19

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса «Гам-VLP-мультивак», которую разработали ученые центра им. Гамалеи. Клинисследования завершающей фазы стартовали в сентябре.

Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц против коронавирусной инфекции «Гам-VLP-мультивак», разработанную учеными центра им. Гамалеи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Гам-VLT-мультивак» — это вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, в виде эмульсии для внутримышечного введения.

В сентябре Минздрав выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение III и IV фаз исследования «Гам-VLP-мультивак». Оно проходит на базе Сеченовского университета, НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, Медико-санитарной части 163 ФМБА в Новосибирске, центрах ООО «Стратегические медицинские системы» и «МТ Малый» в Санкт-Петербурге.

Как рассказала руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра Татьяна Гребенникова, новая вакцина отличается от «Спутника V» и «Спутника лайт» включением нескольких антигенов — после иммунизации будут образовываться антитела широкого спектра действия, и вакцина будет защищать от коронавируса нескольких клайдов, включая Omicron.

«Гам-VLP-мультивак» стала двенадцатой вакциной против COVID-19. В России ранее было зарегистрировано 11 вакцин против коронавирусной инфекции: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для внутримышечного, «Спутник V» для назального применения, «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (в виде лиофилизата для приготовления раствора), «Гам-КОВИД-Вак Д» и «Гам-КОВИД-Вак М» (для детей и подростков), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл», «КовиВак» и «Салнавак» (назальная).

Фото: medgamal.ru