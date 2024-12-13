ЛП AbbVie от болезни Паркинсона улучшил подвижность пациентов в ходе испытаний

Экспериментальный препарат AbbVie для лечения болезни Паркинсона на поздней стадии испытаний помог значительно улучшить способность пациентов выполнять повседневные задачи, такие как прием пищи и ходьба. Об этом стало известно спустя несколько месяцев после того, как производитель лекарств раскрыл свой успех в отдельном исследовании. Речь идет о применяемом один раз в день тавападоне (от 5 мг до 15 мг) в качестве монотерапии.

В исследовании приняли участие 304 взрослых в возрасте от 40 до 80 лет, которые страдали этим заболеванием менее трех лет. Большинство зарегистрированных у испытуемых побочных эффектов, таких как тошнота, головная боль и сухость во рту, были легкой или средней степени тяжести. AbbVie планирует подать заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в следующем году.

AbbVie приобрела препарат в результате покупки Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд в прошлом году. В прошлом месяце рыночная стоимость AbbVie упала более чем на $40 млрд в результате того, что препарат от шизофрении, приобретенный в рамках той же сделки с Cerevel, не прошел два отдельных исследования.

По оценкам, в США около 1 млн человек живут с болезнью Паркинсона — прогрессирующим неврологическим расстройством, которое повреждает нервные клетки мозга, тем самым влияя на выработку дофамина — нейромедиатора, регулирующего такие функции, как память, движение и настроение. Известного лечения этой болезни нет, а доступные на сегодняшний день препараты помогают только облегчить симптомы.

К примеру, установленный стандарт лечения этой болезни, леводопа, действует как заместительное средство дофамина. Тавападон относится к классу препаратов, известных как агонисты дофамина, которые активируют рецепторы дофамина.

gxpnews