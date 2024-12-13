ЕК одобрила сделку Novo Holdings для расширения производства препаратов против ожирения

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению контрактного производителя Catalent компанией Novo Holdings за 16,5 млрд долл., признав отсутствие рисков для рыночной конкуренции. После завершения сделки и получения одобрения от американского антимонопольного органа Novo Nordisk планирует выкупить три производственных предприятия Catalent за 11 млрд долл. для расширения производства своих препаратов против диабета и ожирения.

Европейская комиссия (ЕК) предоставила полное одобрение на реализацию сделки по приобретению контрактного производителя лекарств Catalent холдингом Novo Holdings, материнской компанией Novo Nordisk, за 16,5 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Антимонопольное расследование ЕК пришло к выводу, что слияние активов компаний не несет угрозы для конкурентной среды на рынке. Регулятор отметил, что услуги по предварительному наполнению шприцев на контрактной основе по-прежнему будут предоставлять такие производители, как Thermo Fisher Scientific, Vetter и Pfizer CentreOne.