Роспотребнадзор запретил реализацию БАД с литием

В начале декабря Роспотребнадзор направил в территориальные управления письмо о нахождении в обращении опасных и запрещенных к обращению БАД, содержащих литий в разных формах, которые представляют угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью населения. После этого терорганы направили письма руководителям фармацевтических организаций с требованием незамедлительно отчитаться о наличии БАД в управления службы и не допустить их продажу.

Управление Роспотребнадзора Москвы проинформировало руководителей аптечных организаций о нахождении в обороте опасных и запрещенных БАД, содержащих литий в разных формах, которые «составляют угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью населения при использовании указанной продукции». Документ есть в распоряжении «ФВ». Участник фармрынка на условиях анонимности сообщил, что аналогичные письма были разосланы в другие субъекты страны: запрет действует на всей территории России.

В документе перечислены добавки, запрещенные к обороту. Свидетельства о госрегистрации на них выданы уполномоченным органом Республики Армения:

«Нормотим»,

«Двойной Литий + В-комплекс»,

«Лайф Экстеншн Литий 1000 мкг» (Life Extension Lithium 1000mcg),

«Литий аскорбат»,

«Lithium chelate» («Литий Хелат»),

«Витамины для мужчин» (Men’s vitamins),

Don’t stress,

«Литий Хелат GLS»,

«Тероксолакс» (Teroxolax),

«Комплекс Антистресс»,

«Противотревожный комплекс»,

«Литонормин».