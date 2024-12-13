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В США фармкомпании выделили рекордную сумму на телерекламу препаратов

В ноябре 2024 года компания AbbVie возглавила рейтинг по расходам на телерекламу лекарств в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение «Скайризи» и 44,6 млн долл. – «Ранвэка». Общие расходы TOP10 препаратов на телерекламу достигли рекордных 287,5 млн долл., превысив октябрьский показатель в 268,1 млн долл., при этом самым дорогим стал ролик Wegovy стоимостью 37,9 млн долл.

В ноябре этого года компания AbbVie заняла первое место по расходам на телевизионную рекламу лекарственных препаратов в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение препарата «Скайризи» (рисанкизумаб), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и болезни Крона. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на данные американской аналитической платформы iSpot.TV, оценивающей эффективность телевизионной и стриминговой рекламы.

Второе место в рейтинге занял еще один продукт AbbVie – «Ранвэк» (упадацитиниб), применяемый при экземе, артрите и язвенном колите. На его рекламу производитель выделил 44,6 млн долл. На третьем месте оказалось лекарственное средство от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk с рекламным бюджетом в 41,9 млн долл.

Указывается, что в прошлом месяце расходы фармгигантов на телерекламу достигли рекордных значений за этот год. Сумма инвестиций в продвижение 10 препаратов, включенных в рейтинг фармпродукции с самым большим рекламным бюджетом, достиг 287,5 млн долл. До этого лидирующую позицию по рекламным затратам удерживал октябрь с показателем в 268,1 млн долл.

В пятерку лидеров также вошли «Тремфея» (гуселькумаб) от псориаза и язвенного колита, реклама которого обошлась компании Johnson & Johnson в 32,6 млн долл., и «Дупиксент» (дупилумаб), назначаемый при астме и экземе, чьи рекламные затраты составили 28,6 млн долл. Противодиабетическое средство «Оземпик» (семаглутид) заняло 6-е место с бюджетом на телерекламу в 21,4 млн долл. Замыкают десятку лидеров антипсихотик «Рексалти» (брекспипразол), противодиабетический Mounjaro (тирзепатид) и респираторный «Брезтри аэросфера» (будесонид+гликопирроний+формотерол).

Самым дорогостоящим был признан рекламный ролик лекарства Wegovy под названием «Discover the Power: $0» (букв. «Познай силу бесплатно» – указывает на возможность получить лекарство бесплатно по медицинской страховке). Его стоимость оценивается в 37,9 млн долл.

Препарат МНН Компания Основные показания Расходы на рекламу, долл. Количество роликов
«Скайризи» рисанкизумаб AbbVie Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона 46,1 млн 14
«Ранвэк» упадацитиниб AbbVie Экзема, артрит, язвенный колит 44,6 млн 5
Wegovy семаглутид Novo Nordisk Ожирение 41,9 млн 2
«Тремфея» гуселькумаб J&J Псориаз, язвенный колит 32,6 млн 5
«Дупиксент» дупилумаб Sanofi/Regeneron Астма, экзема 28,6 млн 7
«Оземпик» семаглутид Novo Nordisk Сахарный диабет 2-го типа 21,4 млн 1
Pluvicto 177Lu vipivotide tetraxetan Novartis Рак простаты 21,3 млн 1
Rexulti brexpiprazole Lundbeck/Otsuka Депрессия, болезнь Альцгеймера 18,8 млн 3
Mounjaro tirzepatide Eli Lilly Сахарный диабет 2-го типа 16,9 млн 4
«Брезтри аэросфера» будесонид/гликопирроний/формотерол AstraZeneca ХОБЛ 15,3 млн 1

Фото: KamranAydinov / freepik

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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10 декабря, 2024 | Просмотров: 248