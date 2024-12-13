В США фармкомпании выделили рекордную сумму на телерекламу препаратов

В ноябре 2024 года компания AbbVie возглавила рейтинг по расходам на телерекламу лекарств в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение «Скайризи» и 44,6 млн долл. – «Ранвэка». Общие расходы TOP10 препаратов на телерекламу достигли рекордных 287,5 млн долл., превысив октябрьский показатель в 268,1 млн долл., при этом самым дорогим стал ролик Wegovy стоимостью 37,9 млн долл.

В ноябре этого года компания AbbVie заняла первое место по расходам на телевизионную рекламу лекарственных препаратов в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение препарата «Скайризи» (рисанкизумаб), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и болезни Крона. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на данные американской аналитической платформы iSpot.TV, оценивающей эффективность телевизионной и стриминговой рекламы.

Второе место в рейтинге занял еще один продукт AbbVie – «Ранвэк» (упадацитиниб), применяемый при экземе, артрите и язвенном колите. На его рекламу производитель выделил 44,6 млн долл. На третьем месте оказалось лекарственное средство от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk с рекламным бюджетом в 41,9 млн долл.