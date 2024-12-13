В США фармкомпании выделили рекордную сумму на телерекламу препаратов

В ноябре 2024 года компания AbbVie возглавила рейтинг по расходам на телерекламу лекарств в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение «Скайризи» и 44,6 млн долл. – «Ранвэка». Общие расходы TOP10 препаратов на телерекламу достигли рекордных 287,5 млн долл., превысив октябрьский показатель в 268,1 млн долл., при этом самым дорогим стал ролик Wegovy стоимостью 37,9 млн долл.
В ноябре этого года компания AbbVie заняла первое место по расходам на телевизионную рекламу лекарственных препаратов в США, потратив 46,1 млн долл. на продвижение препарата «Скайризи» (рисанкизумаб), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и болезни Крона. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на данные американской аналитической платформы iSpot.TV, оценивающей эффективность телевизионной и стриминговой рекламы.
Второе место в рейтинге занял еще один продукт AbbVie – «Ранвэк» (упадацитиниб), применяемый при экземе, артрите и язвенном колите. На его рекламу производитель выделил 44,6 млн долл. На третьем месте оказалось лекарственное средство от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk с рекламным бюджетом в 41,9 млн долл.
Указывается, что в прошлом месяце расходы фармгигантов на телерекламу достигли рекордных значений за этот год. Сумма инвестиций в продвижение 10 препаратов, включенных в рейтинг фармпродукции с самым большим рекламным бюджетом, достиг 287,5 млн долл. До этого лидирующую позицию по рекламным затратам удерживал октябрь с показателем в 268,1 млн долл.
В пятерку лидеров также вошли «Тремфея» (гуселькумаб) от псориаза и язвенного колита, реклама которого обошлась компании Johnson & Johnson в 32,6 млн долл., и «Дупиксент» (дупилумаб), назначаемый при астме и экземе, чьи рекламные затраты составили 28,6 млн долл. Противодиабетическое средство «Оземпик» (семаглутид) заняло 6-е место с бюджетом на телерекламу в 21,4 млн долл. Замыкают десятку лидеров антипсихотик «Рексалти» (брекспипразол), противодиабетический Mounjaro (тирзепатид) и респираторный «Брезтри аэросфера» (будесонид+гликопирроний+формотерол).
Самым дорогостоящим был признан рекламный ролик лекарства Wegovy под названием «Discover the Power: $0» (букв. «Познай силу бесплатно» – указывает на возможность получить лекарство бесплатно по медицинской страховке). Его стоимость оценивается в 37,9 млн долл.
|Препарат
|МНН
|Компания
|Основные показания
|Расходы на рекламу, долл.
|Количество роликов
|«Скайризи»
|рисанкизумаб
|AbbVie
|Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона
|46,1 млн
|14
|«Ранвэк»
|упадацитиниб
|AbbVie
|Экзема, артрит, язвенный колит
|44,6 млн
|5
|Wegovy
|семаглутид
|Novo Nordisk
|Ожирение
|41,9 млн
|2
|«Тремфея»
|гуселькумаб
|J&J
|Псориаз, язвенный колит
|32,6 млн
|5
|«Дупиксент»
|дупилумаб
|Sanofi/Regeneron
|Астма, экзема
|28,6 млн
|7
|«Оземпик»
|семаглутид
|Novo Nordisk
|Сахарный диабет 2-го типа
|21,4 млн
|1
|Pluvicto
|177Lu vipivotide tetraxetan
|Novartis
|Рак простаты
|21,3 млн
|1
|Rexulti
|brexpiprazole
|Lundbeck/Otsuka
|Депрессия, болезнь Альцгеймера
|18,8 млн
|3
|Mounjaro
|tirzepatide
|Eli Lilly
|Сахарный диабет 2-го типа
|16,9 млн
|4
|«Брезтри аэросфера»
|будесонид/гликопирроний/формотерол
|AstraZeneca
|ХОБЛ
|15,3 млн
|1
Фото: KamranAydinov / freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik