Правительство одобрило создание ГИС «Антикартель»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграции с базами данных ведомств и юрлиц запланирован на 2025 год.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений «Антикартель». Как сообщили в пресс-службе правительства, система будет в автоматизированном режиме анализировать данные о проведении государственных и муниципальных закупок, а также выявлять картельные сговоры, когда участники торгов договариваются о заключении контрактов по завышенным ценам или с минимальным снижением от начальной стоимости.

Проект уже включен в новый нацпроект «Экономика данных и цифровизация госуправления». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила для общественного обсуждения законопроект в мае этого года.

Минфин настаивал на исключении из документа положений о том, что система содержит информацию о торгах, а также установлении открытого перечня видов информации, поставщиков сведений в ГИС «Антикартель» и пользователей таких сведений. Эти замечания были учтены ФАС, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что ГИС будет проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также имущественных торгов.

Скорректированный документ предполагает, что «Антикартель» будет предупреждать и пресекать такие картели на основе информации как о торгах (закупках), так и о хозяйствующих субъектах и предпринимательской деятельности на товарных рынках.

«Основная задача системы – фиксировать нарушения и выявлять риски. ГИС будет применять рискориентированный подход, обеспечивая приоритизацию мониторинга и улучшая точность выявления подозрительных сделок», – отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он будет курировать цифровизацию антикартельной работы ФАС и как ответственный за нацпроект «Экономика данных», который выстраивает всю цифровую инфраструктуру для государства и бизнеса, и как замглавы правительства, в чье ведение был передан контроль над проконкурентной работой службы. Порядок работы ГИС «Антикартель» при этом определит правительство.

Отметим, что в сентябре на должность заместителя руководителя ФАС был назначен Григорий Радионов. Он, как сообщали в пресс-службе ФАС, курирует Управление по борьбе с картелями и Управление контроля размещения государственного заказа.

В бюджете нацпроекта на «Антикартель» заложено 240 млн руб., ФАС уже разместила на портале госзакупок запрос на выполнение работ по созданию первой очереди ГИС с начальной ценой в 240,9 млн руб. Запуск системы и ее интеграции с базами данных ведомств и юрлиц для ежедневного анализа соглашений на предмет возможных нарушений запланирован на 2025 год.

Фото: ФАС России

Ринат Васбеев

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