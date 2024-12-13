Препарат tavapadon от болезни Паркинсона в третий раз доказал клиническую эффективность

AbbVie успешно завершила III фазу клинического испытания препарата tavapadon для лечения болезни Паркинсона, который в третий раз показал значительное улучшение состояния пациентов. Компания, получившая права на лекарство в результате приобретения Cerevel Therapeutics за 8,7 млрд долл., планирует подать заявку на регистрацию лекарства в 2025 году.

AbbVie объявила об успешном завершении III фазы клинических испытаний препарата, предназначенного для лечения болезни Паркинсона. Tavapadon — первый в своем классе частичный агонист дофаминовых рецепторов D1 и D5. Воздействие на них позволяет напрямую стимулировать дофаминергические сигналы в головном мозге и контролировать основные симптомы болезни

В исследовании TEMPO-2 приняли участие 304 пациента в возрасте от 40 до 80 лет с болезнью Паркинсона, диагностированной не более трех лет назад. Его результаты показали значительное улучшение состояния пациентов, перорально принимавших tavapadon в дозировке от 5 до 15 мг один раз в день, по Унифицированной шкале оценки болезни Паркинсона Международного общества расстройств движений (MDS-UPDRS), которая позволяет проанализировать изменение моторных и немоторных симптомов заболевания.

Показатели группы участников, получавших лекарство, улучшились на 10,3 пункта по сравнению с группой плацебо, где улучшение составило лишь 1,2 пункта. Как отмечается, tavapadon оказал положительное влияние на повседневные двигательные функции пациентов.