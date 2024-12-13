Росздравнадзор предложил продлить работу межведомственной комиссии по дефектуре

Работу межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения предлагают продлить. Росздравнадзор предложил продлить работу комиссии до 1 января 2028 года.

Росздравнадзор представил проекта приказа, который касается изменений в работе межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения. Проект касается изменений в приказ № 8003 от 13.11.2023, он проходит общественное обсуждение до 23 декабря.

Регулятор предлагает продлить работу комиссии до 1 января 2028 года. По действующим документам межведомственная комиссия по дефектуре может работать до конца этого года.

В мае 2022 года Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Он действовал до 1 сентября 2023 года. В октябре того же года надзорный орган выступил с инициативой снова создать комиссию.

Документом утверждается положение о межведомственной комиссии, в котором устанавливаются порядок определения дефектуры медизделий или риска ее возникновения, а также критерии включения медизделий в перечень видов медизделий. Также определяется порядок организации работы межведомственной комиссии и форма предложения о включении вида медизделия в перечень видов медизделий, подлежащих обращению согласно с Особенностями обращения медизделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 552 от 01.04.2022.

Комиссия определяет перечень изделий с уже имеющейся дефектурой или рисками ее возникновения, а также иные изделия, «в отношении которых в межведомственную комиссию поступили предложения о поставке медицинских изделий по цене ниже среднерыночной». Кроме того, комиссия определяет среднюю цену (согласно данным госзакупок), по которой дефицитный товар будет закупаться.

В состав комиссии входят по одному представителю в должности не ниже замдиректора департамента от Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, по одному представителю в должности не ниже замначальника управления от ФНС, ФТС и ФАС, а также представители Росздравнадзора.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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