Минздрав отменил регистрацию не имеющего аналогов в России препарата

Минздрав отозвал регистрационные удостоверения 30 препаратов. В их число вошел препарат «Кевзара» (МНН сарилумаб), который используется для терапии ревматоидного артрита и входит в Перечень ЖНВЛП. Зарегистрированных аналогов сарилумаба в России нет.

Минздрав отменил регистрацию 30 лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регудостоверений (РУ).

Компания Sanofi отозвала РУ на восемь препаратов, один из которых, «Кевзара» (МНН сарилумаб), не имеет зарегистрированных в России аналогов. Сарилумаб представляет собой иммунодепрессант, ингибитор интерлейкина, и используется для лечения ревматоидного артрита. Препарат был впервые зарегистрирован в ГРЛС в 2018 году и входил в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, компания отозвала РУ на «Лозап АМ» (МНН амлодипин + лозартан), «Бонадэ» (МНН диеногест + этинилэстрадиол), «Хлое» (МНН ципротерон + этинилэстрадиол), «Дальфаз ретард» и «Дальфаз СР» (МНН алфузозин), «Пентоксифиллин Санофи» и «Пентоксифиллин СР Санофи» (МНН пентоксифиллин). У всех имеются аналоги на рынке.