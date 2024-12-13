Минздрав отменил регистрацию не имеющего аналогов в России препарата

Минздрав отозвал регистрационные удостоверения 30 препаратов. В их число вошел препарат «Кевзара» (МНН сарилумаб), который используется для терапии ревматоидного артрита и входит в Перечень ЖНВЛП. Зарегистрированных аналогов сарилумаба в России нет.
Минздрав отменил регистрацию 30 лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регудостоверений (РУ).
Компания Sanofi отозвала РУ на восемь препаратов, один из которых, «Кевзара» (МНН сарилумаб), не имеет зарегистрированных в России аналогов. Сарилумаб представляет собой иммунодепрессант, ингибитор интерлейкина, и используется для лечения ревматоидного артрита. Препарат был впервые зарегистрирован в ГРЛС в 2018 году и входил в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, компания отозвала РУ на «Лозап АМ» (МНН амлодипин + лозартан), «Бонадэ» (МНН диеногест + этинилэстрадиол), «Хлое» (МНН ципротерон + этинилэстрадиол), «Дальфаз ретард» и «Дальфаз СР» (МНН алфузозин), «Пентоксифиллин Санофи» и «Пентоксифиллин СР Санофи» (МНН пентоксифиллин). У всех имеются аналоги на рынке.
Компания Takeda отозвала РУ на два препарата с МНН фентанил. Один из них — это оригинальный трансдермальный обезболивающий пластырь «Фендивия». Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС есть фентанил в такой же лекарственной форме производства Московского эндокринного завода. Другой препарат — назальный спрей «Инстанил». Аналогов фентанила в такой лекарственной форме в России нет.
Кроме того, индийская компания Himalaya Drug отозвала регистрацию шести препаратов растительного происхождения.
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Бонадэ (диеногест + этинилэстрадиол)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг + 0,03 мг
|Да
|ЛП-002523 от 04.07.2014 г.
|Кевзара (сарилумаб)
|АО «Санофи-авентис груп»
|Раствор для подкожного введения 131,6 мг/мл (150 мг), 175 мг/мл (200 мг)
|Нет
|ЛП-005185 от 19.11.2018 г.
|Лозап АМ (амлодипин + лозартан)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 50 мг, 5 мг + 100 мг
|Да
|ЛП-001481 от 06.02.2012 г.
|Румалайя крим
|Хималайя Драг Ко
|Крем для наружного применения
|Нет
|ЛП-000532 от 12.05.2011 г.
|Пайлекс гем
|Хималайя Драг Ко
|Мазь для наружного применения
|Нет
|ЛП-000369 от 24.02.2011 г.
|Спеман форте
|Хималайя Драг Ко
|Таблетки
|Нет
|ЛСР-008760/09 от 02.11.2009 г.
|Тентекс форте
|Хималайя Драг Ко
|Таблетки, покрытые оболочкой
|Нет
|П N008847 от 16.07.2010 г.
|Валганцикловир (валганцикловир)
|Ауробиндо Фарма Лтд.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг
|Да
|ЛП-003665 от 06.06.2016 г.
|Дексдор (дексмедетомидин)
|Орион Корпорейшн
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл
|Да
|ЛП-001597 от 22.03.2012 г.
|Сталево (леводопа + энтакапон + [карбидопа])
|Орион Корпорейшн
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 200 м г+ 50 мг
|Да
|ЛП-004725 от 01.03.2018 г.
|Нимесулид-СЗ (нимесулид)
|НАО «Северная звезда»
|Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг
|Да
|ЛП-003639 от 17.05.2016 г.
|Андрокур Депо (ципротерон)
|Байер АГ
|Раствор для внутримышечного введения масляный, 100 мг/мл
|Да
|П N012238/01 от 23.07.2010 г.
|Фендивия (фентанил)
|Такеда Фарма
|Трансдермальная терапевтическая система, 12,5 мкг/ч, 25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч, 100 мкг/ч
|Да
|ЛСР-005232/09 от 30.06.2009 г.
|Фрагмин (далтепарин натрия)
|Пфайзер Инк.
|Раствор для внутривенного и подкожного введения
|Да
|П N012506/01 от 15.07.2011 г.
|Кальций + Витамин С (кальция карбонат + аскорбиновая кислота)
|ООО «Валеант»
|Таблетки шипучие, 500 мг + 180 мг
|Да
|П N010436 от 18.08.2010 г.
|Пайлекс
|Хималайя Драг Ко
|Таблетки
|Нет
|ЛСР-006926/10 от 21.07.2010 г.
|Спеман
|Хималайя Драг Ко
|Таблетки
|Нет
|П N011523/02 от 01.03.2011 г.
|Леветирацетам-Акрихин (леветирацетам)
|АО «Польфарма»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, 750 мг, 1000 мг
|Да
|ЛП-002875 от 24.02.2015 г.
|Рабевита (рабепразол)
|АО «Адамед Фарма»
|Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг
|Да
|ЛП-001461 от 26.01.2012 г.
|Андрокур (ципротерон)
|Байер АГ
|Таблетки, 50 мг
|Да
|П N008697 от 17.05.2010 г.
|Андрокур (ципротерон)
|Байер АГ
|Таблетки, 10 мг
|Да
|П N016225/01 от 19.02.2010 г.
|Пентоксифиллин Санофи (пентоксифиллин)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг
|Да
|П N012051/01 от 10.06.2010 г.
|Дальфаз ретард (алфузозин)
|Санофи Винтроп Индустрия
|Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 5 мг
|Да
|П N013809/01 от 19.11.2007 г.
|Пентоксифиллин СР Санофи (пентоксифиллин)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 600 мг
|Да
|П N011768/01 от 23.01.2009 г.
|Хлое (ципротерон + этинилэстрадиол)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Да
|ЛСР-003132 от 25.04.2008 г.
|Дальфаз СР (алфузозин)
|Санофи Винтроп Индустрия
|Таблетки пролонгированного действия, 10 мг
|Да
|П N013178/01 от 17.04.2007 г.
|Инстанил (фентанил)
|Такеда
Фарма А/С
|Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 200 мкг/доза
|Нет
|ЛП-005682 от 30.07.2019 г.
|Ноксафил (позаконазол)
|ООО «МСД Фармасьютикалс»
|Суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл
|Да
|ЛСР-004329/07 от 28.11.2007 г.
|Берлитион 300 (тиоктовая кислота)
|ЗАО «Берлин-Фарма»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|Да
|П N011433/01 от 06.07.2011 г.
|Тирапол (леветирацетам)
|АО «Польфарма»
|Раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|Да
|ЛП-002806 от 12.01.2015 г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik