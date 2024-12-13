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Минздрав отменил регистрацию не имеющего аналогов в России препарата

Минздрав отозвал регистрационные удостоверения 30 препаратов. В их число вошел препарат «Кевзара» (МНН сарилумаб), который используется для терапии ревматоидного артрита и входит в Перечень ЖНВЛП. Зарегистрированных аналогов сарилумаба в России нет.

Минздрав отменил регистрацию 30 лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регудостоверений (РУ).

Компания Sanofi отозвала РУ на восемь препаратов, один из которых, «Кевзара» (МНН сарилумаб), не имеет зарегистрированных в России аналогов. Сарилумаб представляет собой иммунодепрессант, ингибитор интерлейкина, и используется для лечения ревматоидного артрита. Препарат был впервые зарегистрирован в ГРЛС в 2018 году и входил в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, компания отозвала РУ на «Лозап АМ» (МНН амлодипин + лозартан), «Бонадэ» (МНН диеногест + этинилэстрадиол), «Хлое» (МНН ципротерон + этинилэстрадиол), «Дальфаз ретард» и «Дальфаз СР» (МНН алфузозин), «Пентоксифиллин Санофи» и «Пентоксифиллин СР Санофи» (МНН пентоксифиллин). У всех имеются аналоги на рынке.

Компания Takeda отозвала РУ на два препарата с МНН фентанил. Один из них — это оригинальный трансдермальный обезболивающий пластырь «Фендивия». Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2009 году и входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС есть фентанил в такой же лекарственной форме производства Московского эндокринного завода. Другой препарат — назальный спрей «Инстанил». Аналогов фентанила в такой лекарственной форме в России нет.

Кроме того, индийская компания Himalaya Drug отозвала регистрацию шести препаратов растительного происхождения.

Торговое наименование и МНН Компания — держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Бонадэ (диеногест + этинилэстрадиол) АО «Санофи Россия» Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг + 0,03 мг Да ЛП-002523 от 04.07.2014 г.
Кевзара (сарилумаб) АО «Санофи-авентис груп» Раствор для подкожного введения 131,6 мг/мл (150 мг), 175 мг/мл (200 мг) Нет ЛП-005185 от 19.11.2018 г.
Лозап АМ (амлодипин + лозартан) АО «Санофи Россия» Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 50 мг, 5 мг + 100 мг Да ЛП-001481 от 06.02.2012 г.
Румалайя крим Хималайя Драг Ко Крем для наружного применения Нет ЛП-000532 от 12.05.2011 г.
Пайлекс гем Хималайя Драг Ко Мазь для наружного применения Нет ЛП-000369 от 24.02.2011 г.
Спеман форте Хималайя Драг Ко Таблетки Нет ЛСР-008760/09 от 02.11.2009 г.
Тентекс форте Хималайя Драг Ко Таблетки, покрытые оболочкой Нет П N008847 от 16.07.2010 г.
Валганцикловир (валганцикловир) Ауробиндо Фарма Лтд. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг Да ЛП-003665 от 06.06.2016 г.
Дексдор (дексмедетомидин) Орион Корпорейшн Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл Да ЛП-001597 от 22.03.2012 г.
Сталево (леводопа + энтакапон + [карбидопа]) Орион Корпорейшн Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 200 м г+ 50 мг Да ЛП-004725 от 01.03.2018 г.
Нимесулид-СЗ (нимесулид) НАО «Северная звезда» Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг Да ЛП-003639 от 17.05.2016 г.
Андрокур Депо (ципротерон) Байер АГ Раствор для внутримышечного введения масляный, 100 мг/мл Да П N012238/01 от 23.07.2010 г.
Фендивия (фентанил) Такеда Фарма Трансдермальная терапевтическая система, 12,5 мкг/ч, 25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч, 100 мкг/ч Да ЛСР-005232/09 от 30.06.2009 г.
Фрагмин (далтепарин натрия) Пфайзер Инк. Раствор для внутривенного и подкожного введения Да П N012506/01 от 15.07.2011 г.
Кальций + Витамин С (кальция карбонат + аскорбиновая кислота) ООО «Валеант» Таблетки шипучие, 500 мг + 180 мг Да П N010436 от 18.08.2010 г.
Пайлекс Хималайя Драг Ко Таблетки Нет ЛСР-006926/10 от 21.07.2010 г.
Спеман Хималайя Драг Ко Таблетки Нет П N011523/02 от 01.03.2011 г.
Леветирацетам-Акрихин (леветирацетам) АО «Польфарма» Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, 750 мг, 1000 мг Да ЛП-002875 от 24.02.2015 г.
Рабевита (рабепразол) АО «Адамед Фарма» Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг Да ЛП-001461 от 26.01.2012 г.
Андрокур (ципротерон) Байер АГ Таблетки, 50 мг Да П N008697 от 17.05.2010 г.
Андрокур (ципротерон) Байер АГ Таблетки, 10 мг Да П N016225/01 от 19.02.2010 г.
Пентоксифиллин Санофи (пентоксифиллин) АО «Санофи Россия» Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг Да П N012051/01 от 10.06.2010 г.
Дальфаз ретард (алфузозин) Санофи Винтроп Индустрия Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 5 мг Да П N013809/01 от 19.11.2007 г.
Пентоксифиллин СР Санофи (пентоксифиллин) АО «Санофи Россия» Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 600 мг Да П N011768/01 от 23.01.2009 г.
Хлое (ципротерон + этинилэстрадиол) АО «Санофи Россия» Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Да ЛСР-003132 от 25.04.2008 г.
Дальфаз СР (алфузозин) Санофи Винтроп Индустрия Таблетки пролонгированного действия, 10 мг Да П N013178/01 от 17.04.2007 г.
Инстанил (фентанил) Такеда
Фарма А/С		 Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 200 мкг/доза Нет ЛП-005682 от 30.07.2019 г.
Ноксафил (позаконазол) ООО «МСД Фармасьютикалс» Суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл Да ЛСР-004329/07 от 28.11.2007 г.
Берлитион 300 (тиоктовая кислота) ЗАО «Берлин-Фарма» Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Да П N011433/01 от 06.07.2011 г.
Тирапол (леветирацетам) АО «Польфарма» Раствор для приема внутрь, 100 мг/мл Да ЛП-002806 от 12.01.2015 г.

Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
pharmvestnik

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11 декабря, 2024 | Просмотров: 233