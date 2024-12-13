«Валента Фарм» за 7,4 млрд рублей расширит производство в Щелково

Общая площадь комплекса более 16,6 тысячи кв. м. На его территории организуют производственные цеха, в них планируют выпускать жидкие нестерильные лекарства, в том числе из списка ЖНВЛП. В инновационном центре будут разрабатывать новые молекулы – они станут основой для препаратов. Так, компания намерена увеличить объем продукции на 12 млн упаковок в год.

В «Валента Фарм» пока не стали называть планируемые к производству препараты.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Валента Фармацевтика» зарегистрировано в Щелково в сентябре 1994 года. Финансовые показатели компании не указываются. Юрлицо входит в АО «Отечественные лекарства», зарегистрированное в декабре 1999 года в том же городском округе. В 2023 году чистая прибыль этого АО составила 8,8 млрд рублей, выручка не уточняется. Чистые активы компании – 1,03 млрд рублей.

О планах реконструкции научно-производственного комплекса в Щелково стало известно в октябре 2023 года. Проект направлен на сопровождение Центра содействия строительству, сообщала пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Его планировали реализовать в несколько этапов. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026-2027 годы.