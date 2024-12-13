ВС: завышенная НМЦК может свидетельствовать о сговоре заказчика с участником закупок

В декабре 2023 года Городская поликлиника № 4 обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью оспорить постановление УФАС о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей. Причиной стали доводы УФАС о том, что поликлиника заключила недопустимые, в соответствии с антимонопольным законодательством, соглашения с хозяйствующими субъектами и организатором торгов, в результате которых по итогам проведения закупочных процедур заключены контракты по завышенной цене, в связи с чем в действиях учреждения имеется состав вмененного административного правонарушения. Суд поддержал доводы антимонопольной службы и отказал медучреждению в удовлетворении заявленных требований.

После отказов в удовлетворении требований от Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Западного округа медучреждение обратилось в ВС с кассационной жалобой, в которой просило отменить вынесенные решения и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города. Приняв все обстоятельства во внимание, ВС решил отказать Городской поликлинике № 4 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

ВС определил, что если НМЦК являлась завышенной, то это свидетельствует о сговоре заказчика с участниками закупок. Кроме того, к признакам такого сговора относятся идентичные действия (нарушения) подведомственных заказчику учреждений, совпадения свойств электронных документов, являющихся частью аукционной документации, идентичность аукционной документации подведомственных заказчику учреждений и другие критерии.

В ноябре 2024 года ВС разрешил спор одной из районных больниц Ленинградской области и местного терфонда ОМС о снятых с оплаты 46 случаях медпомощи на 3,5 млн рублей. Фонд отказался оплачивать поданные клиникой счета из-за отсутствия даты направления на лечение в электронной версии счета в ГИС ОМС. Нижестоящие инстанции и ВС встали на сторону медучреждения, посчитав позицию ТФОМС «излишне формальной».