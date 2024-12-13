Сеченовский университет и ВШЭ разработали методику выявления приоритетных направлений для фармотрасли

Ученые Сеченовского Университета и Высшей школы экономики разработали методику для выявления приоритетных направлений и прорывных технологий в фармацевтической отрасли. Исследование, проводимое при поддержке «Иннопрактики», направлено на определение научных направлений, которые будут востребованы в будущем для лечения заболеваний с высоким медико-социальным влиянием, сообщила пресс служба Сеченовского Университета.

Анализ текущих и прогнозных данных показал, что наибольшее бремя для системы здравоохранения создают рак легких, рак молочной железы и рак желудка, говорится в сообщении. Методика включает комплексный анализ состояния и перспектив развития здравоохранения, учитывающий глобальные и национальные тренды в экономике, демографии и эпидемиологии.

В исследовании использовалась система интеллектуального анализа больших данных iFORA, содержащая более 800 миллионов документов. Это позволило обрабатывать большие объемы информации, включая данные клинических исследований и патентов.

В ходе работы были проанализированы данные из различных источников, включая государственные закупки и социально-демографические прогнозы. Выделены нозологии с наибольшим социально-экономическим эффектом, для которых проведен разведочный анализ технологий лечения. В частности, исследователи сосредоточились на поиске новых мишеней и создании новых методов лечения, таких как вакцины и онколитические вирусы.

На текущем этапе результаты исследований валидируются с ведущими клиническими специалистами для определения наиболее перспективных технологий. Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета, отметил важность поиска инновационных решений в фармацевтической отрасли, подчеркивая длительность и стоимость разработки новых лекарств.