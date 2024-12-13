GSK: Blenrep снижает риск смерти на 42% при множественной миеломе

Британская фармацевтическая компания GSK объявила о значительном успехе своего экспериментального противоракового препарата Blenrep (belantamab mafodotin) в лечении множественной миеломы. Согласно промежуточным результатам клинического исследования DREAMM-7, комбинация ЛП с бортезомибом и дексаметазоном снижает риск смерти на 42% по сравнению с традиционными методами лечения при рецидиве заболевания.

Множественная миелома, которая считается поддающейся лечению, но не излечимой, является третьим по распространенности типом рака крови. GSK отметила, что пациенты, получающие комбинацию Blenrep, могут в среднем прожить почти на три года дольше. Хешам Абдулла, глава онкологического отделения GSK, заявил, что эти результаты могут кардинально изменить подход к терапии рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломы.

Несмотря на предыдущие неудачи препарата, включая отзыв с рынка США в 2022 году из-за неудачного испытания на поздней стадии, положительные результаты последних исследований могут означать возвращение Blenrep на рынок. GSK уже повторно подала заявку на получение лицензии для использования ЛП в комбинациях с другими препаратами и ожидает решения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в июле 2025 года.

gxpnews