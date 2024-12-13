Шляхто: в мире разрабатывают около 10 лекарств на основе технологий ИИ

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, академик Евгений Шляхто, сообщил о разработке около десяти лекарств на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мире. В своем выступлении на научной сессии общего собрания Российской академии наук он отметил, что эту работу ведут не только крупные фармацевтические компании, но и IT-гиганты.

Шляхто подчеркнул, что за последние два десятилетия не было зарегистрировано новых антибиотиков, однако ИИ уже предложил новый антибиотик, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний, пишет ТАСС. «В мире около 10 лекарственных препаратов разрабатывается на основе искусственного интеллекта. И этим занимается не только крупная фарма, но и крупные IT-компании. Больше 20 лет не было [новых] антибиотиков в мире. Сегодня ИИ предложил новый антибиотик, и сейчас он проходит третью фазу клинических исследований, [ИИ] проанализировал десятки миллионов пациентов», — сказал он.

Он добавил, что ИИ проанализировал данные десятков миллионов пациентов для разработки этого препарата.Академик также отметил, что ИИ уже превзошел врачей в некоторых аспектах медицинской практики, таких как анализ электронных медицинских карт, исследование возможности фармакинетики лекарственных препаратов, построение прогнозных моделей.