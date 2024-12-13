Crown Laboratories купит Revance — производителя конкурента Botox от AbbVie

Производитель и поставщик средств по уходу за кожей Crown Laboratories купит производителя инъекций против морщин Revance Therapeutics за $325,20 млн ($3,10 за акцию), что примерно на 50% ниже, чем анонсировалось ранее ($6,66 за акцию или $924 млн). Продукция Revance конкурирует на рынке косметологии с продукцией AbbVie, такой как Botox.

Как пишет Reuters, снижение цены поглощения последовало за месяцами задержки после объявленной сделки, связанными с тем, что Revance вступила в спор со своим партнером Teoxane, с которым их связывает дистрибьюторское соглашение. В сентябре Revance получила уведомление за нарушение максимально допустимых уровней буферного запаса и ненадлежащее продвижение и продажу дермальных филлеров Teoxane. В октябре компании договорились о пересмотре рекомендаций по бренду и минимальных обязательствах по закупкам до 2029 года.

Хотя Revance отрицала обвинения, уведомление побудило ее и Crown продлить дату закрытия сделки, впервые объявленную в августе. «Эта значительная девальвация является отражением многочисленных вынужденных ошибок, начиная с неудачной стратегии запуска Daxxify и последующего ущерба репутации отношений Revance до неожиданного объявления о слиянии, близкого к историческим минимумам, а затем приведшего к обвинениям в нарушении контракта с Teoxane», — считает аналитик Stifel Аннабель Самими. Ее цитирует Reuters.

Так, Revance изначально установила премиальную цену на Daxxify (конкурент Botox), утверждая, что он действует в два раза дольше. Однако в прошлом году компания снизила цену, чтобы соответствовать Botox, потому как как столкнулась с трудностями в привлечении клиентов.

Тем не менее, в 2023 году ей также удалось добиться одобрения Daxxify в качестве средства для лечения цервикальной дистонии (мышечная дистония шеи), что позволило Revance выйти на американский рынок нейромодуляторов объемом $2,5 млрд.

За первые девять месяцев 2024 года Revance заработала $177,2 млн на своей продукции и прогнозировала продажи в размере $280 млн за год в июне, но в ноябре отозвала этот прогноз. Компании ожидают, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года.

gxpnews