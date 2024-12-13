Гинцбург: «Нейросети помогут конструировать вакцины от рака за полчаса-час»

Применение нейросетевых технологий значительно ускорит процесс разработки персонализированных вакцин против рака, сократив его до 30-60 минут, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В настоящее время создание таких вакцин занимает гораздо больше времени из-за необходимости использования традиционных матричных методов для математических расчетов конструкции мРНК-вакцины.
«Сейчас [персонализированная вакцина создается] достаточно долго, потому что весь расчет конструкции, как должна выглядеть вакцина, то есть персонализированная мРНК, ведется, я бы так сказал, с точки зрения математики, матричными методами. Мы подключаем институт Иванникова, который всю эту математику должен перевести на искусственный интеллект, а именно на нейросетевые вычисления, где эта процедура должна занимать час-полчаса», — рассказал Гинцбург.
Он сообщил ТАСС, что для обучения искусственного интеллекта необходимо создать экспериментальную базу, в которую войдут порядка 40-50 тыс. опухолей с определением антигенных совместимостей, которые у больного преобразовываются в белок или РНК. Благодаря этому ИИ сможет определить, можно ли использовать эту комбинацию у человека или нет.
Ученый также сообщил о положительных результатах доклинических исследований вакцины, которые показали её способность подавлять развитие опухолей и предотвращать метастазы. Первыми пациентами, которые получат новую вакцину в рамках клинических испытаний, могут стать больные с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Разработка вакцины осуществляется в сотрудничестве с несколькими научными учреждениями, включая Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.
Ранее Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава сообщил, что первая фаза клинических испытаний вакцины против рака начнется после получения разрешения от Министерства здравоохранения России.