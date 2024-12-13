Гинцбург: «Нейросети помогут конструировать вакцины от рака за полчаса-час»

«Сейчас [персонализированная вакцина создается] достаточно долго, потому что весь расчет конструкции, как должна выглядеть вакцина, то есть персонализированная мРНК, ведется, я бы так сказал, с точки зрения математики, матричными методами. Мы подключаем институт Иванникова, который всю эту математику должен перевести на искусственный интеллект, а именно на нейросетевые вычисления, где эта процедура должна занимать час-полчаса», — рассказал Гинцбург.

Он сообщил ТАСС, что для обучения искусственного интеллекта необходимо создать экспериментальную базу, в которую войдут порядка 40-50 тыс. опухолей с определением антигенных совместимостей, которые у больного преобразовываются в белок или РНК. Благодаря этому ИИ сможет определить, можно ли использовать эту комбинацию у человека или нет.

Ученый также сообщил о положительных результатах доклинических исследований вакцины, которые показали её способность подавлять развитие опухолей и предотвращать метастазы. Первыми пациентами, которые получат новую вакцину в рамках клинических испытаний, могут стать больные с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Разработка вакцины осуществляется в сотрудничестве с несколькими научными учреждениями, включая Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Ранее Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава сообщил, что первая фаза клинических испытаний вакцины против рака начнется после получения разрешения от Министерства здравоохранения России.

gxpnews