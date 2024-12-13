Дорогостоящие препараты лидируют в продажах 2024 года

Сегмент препаратов дороже 1000 рублей вышел на первое место в структуре продаж за 10 месяцев 2024 года. Сейчас они занимают более трети всего розничного рынка лекарств в денежном выражении. Такие данные представлены в аналитическом отчете компании DSM Group, с которым ознакомились GxP News.

Из всех ценовых сегментов лекарств отрицательную динамику показывают только дешевые препараты – до 100 и до 500 рублей. Объем наиболее бюджетных средств (до 100 руб.) в общей структуре сократился в 2024 году с 5,6% до 4,3%. Доля лекарств до 500 рублей снизилась на 1% — до 29,9%. При этом в натуральном выражении такие препараты занимают все еще самый большой процент рынка.

В последнее годы с рынка вымываются дешевые препараты. Но это происходит не из-за того, что «плохие» производители перестают их выпускать, а из-за изменения потребительского поведения, заявил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в эфире подкаста Газпромбанка «Фарма выходит из тени».

«Несмотря на все разговоры о том, что доходы населения падают, мы видим тенденцию, что пациенты предпочитает покупать более дорогостоящие лекарства, — пояснил эксперт. — Дело в том, что в фарме и медицине все взаимосвязано – дорогие препараты зачастую более эффективны. Это, конечно, не касается оригинальных лекарств и их аналогов, которые обычно дешевле, но не уступают по качеству».

При этом в натуральном выражении рынок стагнирует. За 10 месяцев текущего года объем продаж в упаковках снизился на 0,2% (3,6 млрд штук). В то время как в деньгах вырос на 16,4%. Стагнацию рынка в натуральном выражении Сергей Шуляк объясняет тем, новые препараты часто требуют меньшего количества применений при той же или даже большей эффективности. В компании также ранее отмечали, что это может быть вызвано укрупнением упаковки – пациенты покупают большие пачки, потому что зачастую они выгоднее.

Кроме того, на стоимость лекарств оказывает влияние и инфляция. По данным аналитиков, на начало ноября она составила 6,6% — максимум с начала года. На ряде препаратов — в частности, импортных лекарствах — инфляция отражается еще сильнее, отмечали ранее специалисты. Всему виной рост закупочных цен из-за колебаний курса.

gxpnews