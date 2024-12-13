Мосгорсуд подтвердил законность освобождения Шпигеля от наказания

Московский городской суд признал законным решение Преображенского районного суда Москвы об освобождении от отбывания наказания экс-сенатора и основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля по медицинским показаниям. Об этом сообщает ТАСС. Осужденный на 11 лет 71-летний мужчина имеет серьезные заболевания, несовместимые с пребыванием в исправительной колонии.

Об опасном состоянии здоровья Шпигеля его защита заявляла давно — еще пока шло следствие. Летом 2024 года оно стало критическим. Так, в зале Московского городского суда, рассматривавшего апелляционные жалобы на приговор, осужденный выступил с небольшой речью, заявив, что ему осталось жить «месяц или два».

В январе 2024 года Измайловский суд приговорил Шпигеля к 11 годам лишения свободы за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, а Белозерцева — к 12 годам в тех же условиях содержания. Вину они не признали.

gxpnews