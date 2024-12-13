Ростех доставил в регионы 108 млн доз вакцин

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех завершил поставки вакцин для плановой иммунизации населения в 2024 году, доставив в российские регионы в общей сложности 108 млн доз вакцин для защиты от кори, краснухи, паротита, столбняка, дифтерии, коклюша, туберкулеза, гепатита B и гриппа, сообщает пресс-служба организации.

Препараты для профилактики вирусных и бактериальных инфекций получили все российские регионы, говорится в сообщении. Поставки осуществлены строго в соответствии со сроками, предусмотренными госконтрактами. При этом отгрузки вакцины против гриппа — с опережением графика на месяц.

«Все поставленные препараты производятся в России по полному циклу, включая важнейший этап — наработку действующего вещества. Такой подход позволяет избавиться от зависимости обеспечения Национального календаря профилактических прививок от иностранных производителей», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

gxpnews