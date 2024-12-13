Препарат BioNTech превзошел по эффективности «Китруду» в ходе исследований

BioNTech представила результаты исследования фазы Ib/II препарата BNT327/PM8002 при метастатическом раке молочной железы, показавшие выживаемость пациентов в 69,7% случаев, что превысило показатели «Китруды» (47,8%). Немецкая компания получила лекарство благодаря покупке Biotheus за 800 млн долл. этой осенью и планирует начать III фазу исследований в 2025 году.

BioNTech представила данные эффективности препарата BNT327/PM8002 в борьбе с метастатическим тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ). Результаты Ib/II фазы клинических испытаний компания раскрыла на научной конференции в Сан-Антонио, посвященной раку молочной железы, пишет портал Fierce Biotech.

Общая выживаемость составила 69,7% через 18 месяцев у 42 пациентов, получавших комбинацию BNT327/PM8002 с химиотерапией. Как сообщается, на отметке в 12 месяцев исследователи зафиксировали более 80% выживших участников.

При этом результаты III фазы исследования KEYNOTE-355 компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) указывают на выживаемость 47,8% испытуемых с ТНМРЖ. Их схема лечения предусматривала применение «Китруды» (пембролизумаб) в сочетании с химиотерапией на протяжении 18 месяцев.

BioNTech планирует приступить к III фазе исследований BNT327/PM8002 в 2025 году. Немецкий биотехнологический производитель намерен вдвое увеличить рынок иммуноонкологических препаратов, охватив более 1,4 млн случаев онкопатологий, ежегодно регистрирующихся в США и ЕС.

В октябре BioNTech заключила сделку о покупке китайской компании Biotheus за 800 млн долл., которая провела исследование BNT327/PM8002. Препарат представляет собой биспецифическое антитело, способное одновременно блокировать белок PD-L1, который помогает раковым клеткам скрываться от иммунной системы, и нейтрализовывать VEGF-A — фактор роста, отвечающий за образование новых кровеносных сосудов в опухоли.

Фото: biontech.com

Владимир Заболотских

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