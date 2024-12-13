ФАС пересмотрела цены на физраствор из-за риска дефектуры

ФАС согласовала повышение 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска натрия хлорида в среднем на 28%. Как сообщил Минздрав, в регионах были выявлены риски дефектуры физраствора. О том, что раствор натрия хлорида пропал с аптечных полок в некоторых дозировках, сообщалось еще в октябре.

Росздравнадзор выявил риски дефектуры натрия хлорида для инфузий (физраствор), сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава. В результате ФАС приняла решение о согласовании 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска.

«Средний размер увеличения составил 28%, согласованные цены не превышают максимальные ранее зарегистрированные цены в соответствующих формах выпуска, — говорится в сообщении. — По вопросу обеспечения регионов РФ Минздрав России оперативно организовывает переговоры представителей регионов с потенциальными поставщиками натрия хлорида».

В министерстве также заверили, что все заявки от регионов на поставку физраствора отработаны с компаниями-поставщиками.

«По ценам остальных производителей ФАС России продолжается проведение экономического анализа заявленных к перерегистрации предельных отпускных цен, по информации ФАС России в адрес производителей направлены соответствующие запросы о необходимости предоставления дополнительной информации», — добавили в Минздраве.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что раствор натрия хлорида внезапно пропал с аптечных полок. Планомерный рост спроса на физраствор фиксировался еще с лета, подтвердили «ФВ» в аптечных организациях. При этом физраствор был в дефектуре только в стеклянной таре по 250, 400 мл и более, так как была проблема с наличием флаконов у производителей. В рознице не было проблем с дозировками по 5 и 10 мл. Кроме того, поставщиков начали штрафовать за то, что они отпускают в аптеки препараты, предназначенные для стационаров.

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