IQVIA: Российский фармацевтический рынок продолжает демонстрировать рост

По данным аналитической компании IQVIA, за период с января по октябрь 2024 года объем розничного сегмента фармрынка достиг 1,498 трлн рублей, что на 16,6% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Это связано как с инфляционными процессами, так и с увеличением реальных доходов населения.

В денежном выражении общий объем фармацевтического рынка (государственный и розничный сегмент) составил 2 442,2 млрд рублей, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Розничный сегмент занимает 61% от общего объема продаж, тогда как государственный сегмент составляет 39%. В упаковках рынок также показал небольшое снижение в 1% — общий объем продаж составил 5,36 млрд упаковок.

Среди ключевых игроков на рынке наблюдается положительная динамика: восемь из десяти крупнейших компаний демонстрируют рост как в денежном выражении, так и в упаковках. В ТОП-10 производителей входят такие компании, как AstraZeneca, Bayer Healthcare, Roche и Biocad.

Сегмент государственных закупок также показал положительную динамику. Продажи в денежном выражении выросли на 15%, достигнув 944 млрд рублей. В натуральном выражении объем продаж составил 0,58 млрд упаковок, что на 14% меньше по сравнению с 2022 годом и равен показателям прошлого года.

Ожидается, что в 2024-2028 российский фармрынок будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в денежном выражении и 0,7% в натуральном выражении.

gxpnews