В Орловской области невостребованными остались 27% закупленных Депздравом лекарств

В ходе заседания комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов были представлены результаты проверки лекарственных закупок, осуществленных региональным Департаментом здравоохранения за последние два года. Анализ выявил серьезные нарушения в системе планирования и распределения медикаментов.

Проверка показала, что более четверти — 27% — приобретенных лекарственных средств не нашли своего применения, что привело к убыткам в размере 50 млн рублей. При попытке установить конкретных виновных в сложившейся ситуации выяснилось, что частая смена руководящего состава департамента привела к размытой системе ответственности. Подробная информация о лицах, причастных к неэффективному расходованию средств, была передана депутатскому корпусу.

«Уже понятно, кто допустил такое? Фамилия, имя, отчество? Или весь Департамент здравоохранения?» — прокомментировал информацию депутат облсовета Виталий Рыбаков.

Действующий руководитель департамента Александр Альянов взял на себя обязательства по нормализации ситуации с закупками лекарственных препаратов. Особую актуальность данной проблеме придает тот факт, что значительное число жителей области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, регулярно сталкиваются с дефицитом необходимых препаратов. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан к губернатору во время его онлайн-трансляций, где примерно треть всех комментариев посвящена именно проблеме доступности льготных лекарств.

gxpnews