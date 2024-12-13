«Фармимэкс», «Алексион Фарма», «Р-Фарм», «Ирвин 2» и Sanofi поставят для «Круга добра» 7 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги 11 аукционов на поставку лекарств для фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Однако запрос котировок на поставку препарата «Вимизайм» (МНН элосульфаза альфа), используемого для лечения мукополисахаридоза IV типа А, не увенчался успехом из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

Проблемы с закупкой этого препарата возникали и ранее.Компании «Фармимэкс», «Алексион Фарма», «Р-Фарм», «Ирвин 2» и «Санофи Россия» будут поставлять для «Круга добра» семь препаратов по максимальной цене:

онасемноген абепарвовек для лечения спинальной мышечной атрофии;

аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера;

селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;

тедуглутид для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки;

глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С;

эверолимус — противоопухолевое средство;

ивакафтор + лумакафтор для пациентов с муковисцидозом.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена контракта, руб. Поставщик 1 Онасемноген абепарвовек, раствор для инфузий, 2×10^13 вектор-геномов/мл 50 шт. (упаковка) 93 500 000,00 4 675 000 000,00 АО «Фармимэкс» 2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 73 380 г лекарственной формы 25 813,31 1 894 180 687,80 АО «Фармимэкс» 3 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 71 220 г лекарственной формы 25 813,31 1 838 423 938,20 АО «Фармимэкс» 4 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 9 585 г лекарственной формы 25 813,37 247 421 151,45 АО «Фармимэкс» 5 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 133 440 капс. (шт.) 6 201,36 827 509 478,40 000 «Алексион Фарма» 6 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 20 220 капс. (шт.) 15 503,40 313 478 748,00 000 «Алексион Фарма» 7 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 30 660,00 мг действующего вещества 10 766,36 330 096 597,60 АО «Фармимэкс» 8 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 11 480 гран. (шт.) 1 281,89 14 716 097,20 АО «Р-Фарм» 9 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг 159 210 табл. (шт.) 983,66 156 608 508,60 ООО «Ирвин 2» 10 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 167 126,40 мг действующего вещества 31,90 5 331 332,16 АО «Санофи Россия» 11 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 60 мл 21 003,84 1 260 230,40 На участие в электронном запросе котировок не подано ни одной заявки

Ранее Центр лекобеспечения объявил 25 аукционов на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, противоопухолевых, противовирусных и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН).

gxpnews