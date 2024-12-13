Dr. Reddy’s оштрафована на $35,000 казахстанскими властями

Компания Dr. Reddy’s Laboratories сообщила, что казахстанская налоговая служба наложила штраф в размере 17,597,212 тенге (около $35,000) на ее дочернюю компанию Dr. Reddy’s Laboratories Kazakhstan LLP. Dr. Reddy’s Laboratories отметила, что, по их оценкам, данный штраф не окажет значительного влияния на финансовые показатели, операции или другие виды деятельности компании.

Штраф был наложен Департаментом государственного дохода Бостандыкского района Алматы за отклонение некоторых расходов, заявленных компанией за календарный год 2021. В своем регуляторном отчете компания подтвердила получение уведомления от казахстанских властей, датированного 4 декабря 2024 года.

В прошлом году сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проводит проверку в научно-исследовательском центре Dr. Reddy’s в городе Хайдарабад на юге Индии, а также в других местных предприятиях.

gxpnews