J&J: КИ Carvykti в фазе III показало высокую эффективность

Компания Johnson & Johnson (J&J) и Legend Biotech объявили о положительных результатах третьей фазы клинического исследования cartitude-4, показывающих, что Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) значительно повышает уровень отрицательных результатов минимальной остаточной болезни (МОБ) у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой. В исследовании 89% пациентов, подлежащих оценке, достигли статуса MRD-отрицательности, причем большинство из них сделали это менее чем за два месяца.

Исследование cartitude-4 сравнивало Carvykti с традиционными методами лечения, такими как помалидомид и бортезомиб. Результаты показали, что ЛП снижает риск смерти на 45% по сравнению со стандартными терапиями. На 30-м месяце наблюдения уровень общей выживаемости (OS) составил 76% для группы, получавшей Carvykti, по сравнению с 64% в группе стандартной терапии.

Данные исследования также показали, что Carvykti является первой и единственной клеточной терапией, которая значительно увеличивает общую выживаемость для пациентов с рефрактерной множественной миеломой уже на второй линии лечения.

В апреле 2024 года Carvykti был одобрен FDA в качестве второй линии для лечения множественной миеломы.

gxpnews