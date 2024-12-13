Открылась первая в московском регионе ядерная аптека полного цикла

Институт ядерной медицины в Химках (обособленное подразделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) запустил первую в московском регионе ядерную аптеку с полным циклом производства радиофармацевтических препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний на базе нового циклотронного радиохимического комплекса, где будет осуществляться весь технологический цикл — от получения нужного радионуклида до контроля качества полученного препарата. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и полностью исключить их закупку у других поставщиков.

В начале декабря в Институте ядерной медицины (ИЯМ) был установлен Циклотрон PET TRACE 880 второго поколения, осуществляющий все ключевые этапы производства: синтез радиофармацевтического препарата (РФЛП); контроль качества, в том числе радиохимический анализ и тестирование на чистоту; упаковка и распределение по медицинским учреждениям.

Произведенные на циклотроне радиофармпрепараты будут применяться для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях, а также для лечения эндокринных опухолей, рака предстательной железы, лимфом и мелкоклеточного рака легкого, оценки функционального состояния системы сердца и др. даже с метастатическими стадиями рака. На базе ядерной аптеки налажено производство широкого спектра РФЛП — таких классических препаратов, как 18F-ФДГ ПСМА, а также 68Ga-ПСМА, 177Lu-ПСМА, 177Lu-DOTA-TATE, 225Ac.

Выход циклотрона на проектные мощности планируется к лету 2025 года. В настоящий момент идет подготовка к лицензированию Минпромторгом РФ на соответствие требованиям системы качества, отвечающей стандартам GMP. Получение лицензии планируется в июле-августе 2025 года.

Запуск ядерной аптеки даст возможность увеличить обеспечение медучреждений РФПЛ, существенно ускорит доставку, повысит доступность ядерной медицины для пациентов и сократит значительные дополнительные издержки, связанные с транспортировкой и хранением РФЛП.

Лечение в ИЯМ доступно в рамках программы государственных гарантий: по направлению от онколога первичного звена пациенты могут получить первичную консультацию у врача ИЯМ нужной специализации и пройти необходимые обследования для постановки диагноза и дальнейшего лечения. На сегодняшний день в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, а также радиотерапии и брахитерапии.

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