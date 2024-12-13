Производящим фармсубстанцию МСП снизили налоговую нагрузку

Малые и средние предприятия, занимающиеся производством фармацевтических субстанций, получат снижение страховых взносов с 15 до 7,6%. Доля доходов предприятий от реализации продукции, соответствующей виду экономической деятельности, должна составлять не менее 70%.

С 1 января 2025 года малые и средние предприятия (МСП), относящиеся к обрабатывающим производствам по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов. Распоряжение, утверждающее перечень видов деятельности, где возможно его использование, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Тариф снизится почти наполовину – с 15 до 7,6%. Преференцию, в частности, получат малые и средние предприятия, выпускающие фармацевтические субстанции. Всего в перечне значится более 30 видов экономической деятельности.