Imlunestrant показал эффективность в лечении наиболее распространенного рака груди

Препарат imlunestrant показал значительное улучшение выживаемости в III фазе исследования EMBER-3 у пациентов с раком молочной железы: в качестве монотерапии он снизил риск прогрессирования заболевания на 38% по сравнению с гормонотерапией, а в комбинации с абемациклибом – на 43% по сравнению с применением одного imlunestrant. Компания Eli Lilly, разработавшая лекарство, планирует вскоре подать заявку на его регистрацию.

Пероральный препарат imlunestrant американской фармацевтической компании Eli Lilly продемонстрировал значительное улучшение выживаемости без прогрессирования у пациентов с распространенным раком молочной железы. Об этом свидетельствуют результаты III фазы исследования EMBER-3, опубликованные на сайте производителя.

В клиническом испытании приняли участие 874 пациента с эстроген-рецептор-положительным (ER+), HER2-отрицательным раком молочной железы. Их разделили на три группы, которые получали imlunestrant, imlunestrant в комбинации с абемациклибом (противоопухолевое лекарство Eli Lilly, способное блокировать активность ферментов CDK4 и CDK6, стимулирующих рост раковых клеток) или эндокринную терапию.

Согласно результатам, применение imlunestrant в качестве монотерапии показало значительную эффективность среди пациентов с мутацией гена ESR1. Препарат снизил вероятность прогрессирования заболевания и смерти на 38% по сравнению с гормональными средствами. При этом медиана выживаемости без прогрессирования рака в группе участников, принимавших лекарство Eli Lilly, составила 5,5 месяца, в то время как среди получавших гормонотерапию – 3,8 месяца.