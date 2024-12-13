В Госдуму внесли еще один законопроект о защите покупателей БАД на маркетплейсах

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев агрегаторов проверять достоверность информации о качестве, составе и производителе БАД. В случае выявления недостоверной информации агрегатор должен приостановить размещение таких товаров до устранения нарушений.

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект № 794537-8, который вносит изменения в закон «О защите прав потребителей». Изменения касаются статьи 26.1, которая регулирует предоставление информации потребителям при дистанционной продаже товаров.

Депутаты предлагают обязать владельцев агрегаторов товаров (услуг) проверять достоверность информации о качестве, составе и производителе биологически активных добавок (БАД), предоставляемой потребителям. При выявлении недостоверной информации агрегатор должен приостановить продажу соответствующих товаров до устранения выявленных нарушений.

«Предложение возложить такие обязанности на владельцев агрегаторов о товарах (услугах) обусловлено все более частым выявлением такого нарушения прав потребителей, как указание в каталогах товаров недостоверной информации о биологически активных добавках к пище (БАД), что влечет за собой, в том числе, массовую реализацию товаров, в том числе представляющих опасность для здоровья граждан. Эпизодические проверки контролирующих государственных органов не могут исключить такие нарушения и проводятся уже при выявлении таких случаев», — говорится в пояснительной записке.

В этом году появилось несколько инициатив, которые обязывают маркетплейсы следить за размещаемыми продавцами товарами.

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов внесли в Госдуму в марте этого года. Сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. Кроме того, в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс, на котором будут продаваться только отечественные товары.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложила ввести административную и уголовную ответственность для руководителей онлайн-площадок за реализацию запрещенной продукции и товаров с запрещенными компонентами.

В сентябре на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждались меры по усилению контроля за продажей товаров на маркетплейсах и оборотом БАД. Рассматривались предложения по разработке модели контроля за соблюдением обязательных требований, интеграции информационных систем маркетплейсов с государственной системой мониторинга оборота товаров и другие меры.

Также Госдума в первом чтении приняла законопроект о назначении биодобавок пациентам для медикаментозной терапии и о внесудебной блокировке сайтов, на которых торгуют запрещенными БАД.

Участники рынка неоднократно выражали недовольство «серым» рынком биодобавок. Сомнительная продукция нередко продается через маркетплейсы, несмотря на заверение представителей онлайн-площадок, что они тщательно следят за карточками товаров.

«ФВ» в начале декабря провел эксперимент и не только заказал запрещенный к продаже БАД с мелатонином на маркетплейсе, но и купил его в розничном магазине спортивного питания.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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