Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 0,6% в ноябре

В ноябре цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,6% относительно октября, следует из опубликованной Росстатом статистики. Бисакодил с января дорожает сильнее остальных ЖНВЛП. В ноябре он прибавил еще 4,7% к цене.

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в ноябре 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6% относительно октября. В том числе на:

бисакодил — +4,7%,

перекись водорода — +2,5%,

парацетамол — +1,1%,

аскорбиновую и ацетилсалициловую (аспирин отечественный) кислоту — +1,0%,

колекальциферол (витамин Д3) — +0,9%,

амброксол, амлодипин и фуросемид — +0,7%,

дротаверин (но-шпу), смекту и эуфиллин — +0,6%.