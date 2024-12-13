Pfizer не удалось добиться возобновления действия евразийского патента на тофацитиниб в России

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) пересмотрел постановление суда первой инстанции, отказавшего американской Pfizer в признании недействительным решения Роспатента от 26 мая 2023 года о прекращении действия в России евразийского патента на изобретение № 012666. Патент охранял исключительные права Pfizer на действующее вещество тофацитиниб, входящее в состав оригинального иммунодепрессанта Яквинус, используемого для лечения умеренного или тяжелого активного ревматоидного артрита. Президиум СИП, как пояснили Vademecum профильные юристы, исправил ошибку Роспатента, прекратившего действие в России пунктов патента, утративших силу до тематического решения, однако оставил без изменения основную часть вердикта регулятора. Тем не менее Pfizer смогла восстановить другой евразийский патент на лекарство в ходе иного спора.
Решение Роспатента от мая 2023 года по возражению компании «ПСК Фарма» от 21 июня 2022 года прекратило действие на территории РФ евразийского патента Pfizer на тофацитиниб. Американская компания в августе 2023 года подала исковое заявление в СИП с целью обжаловать это решение. Суд в июле 2024 года отказал в удовлетворении требований. Однако в сентябре 2024 года Pfizer и Евразийское патентное ведомство обратились с кассационными жалобами в президиум СИП, который в декабре отменил решение суда первой инстанции в части признания правомерным решения Роспатента по пунктам 1–15 и 18–25 евразийского патента, однако оставил в силе позицию регулятора по пунктам 16 и 17.
Как пояснила Vademecum старший юрист фирмы Seven Hills Legal Елизавета Семенова, евразийский патент № 012666 продлен в России в отношении пунктов формулы 16 и 17 в 2013 году. «Без продления срок действия патента должен был окончиться еще в 2022 году в отношении всех пунктов формулы. Тем не менее, с учетом продления, пункты 16 и 17 спорного патента оставались единственными действующими на территории России, и именно против их действия и было направлено возражение «ПСК Фармы», – сообщила юрист. Оставшиеся пункты, по данным Семеновой, прекратили свое действие в 2022 году.
«В то же время Роспатент вышел за рамки поданного возражения и признал действие спорного патента в России недействительным полностью, то есть не только в отношении оспариваемых пунктов 16-17, но и в отношении всех остальных. Такое решение применяется с обратной силой, что, безусловно, создает абсурдную ситуацию, где изобретения, патентоспособность которых никто не оспаривал, тем не менее лишились патентной охраны с даты подачи заявки на выдачу спорного патента на такие изобретения», – подчеркнула Семенова.
Вместе с оспариванием подобного выхода за пределы полномочий со стороны Роспатента Pfizer предложила свои доводы и в защиту патентоспособности изобретений по независимым пунктам 16 и 17, в отношении которых патентная охрана была продлена на 5 лет.
«Тем не менее президиум СИП лишь исправил ошибку Роспатента и суда первой инстанции, отменив соответствующие решения только в части независимых пунктов, действие которых не оспаривалось. Выводы президиума СИП, тем не менее, не влекут за собой восстановление действия патента в части пунктов 16-17, которые по-прежнему остаются недействительным», – заключила юрист.
Ранее «ПСК Фарма» уже добилась аннулирования трех других патентов из портфолио Pfizer на тофацитиниб. Оригинальный препарат Яквинус зарегистрирован в России в марте 2013 года, а в декабре 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал аналог Яквинуса – препарат Тофара от компании «ПСК Фарма». Оригинатор в июне 2020 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к «ПСК Фарме» о нарушении патентных прав на тофацитиниб, потребовав запретить «ПСК Фарме» регистрировать предельную цену на препарат. Суд удовлетворил требования Pfizer, однако Роспатент аннулировал евразийский патент № 006227, истекающий в ноябре 2025 года. В июне 2022 года российскому фармпроизводителю удалось обжаловать решение первой инстанции и отменить запрет на регистрацию предельной цены на Тофару.
Елизавета Семенова из Seven Hills Legal также указала, что компании «ПСК Фарма» удалось оспорить патент РФ № 2315052 (на кристаллические формы вещества и способы их получения), а также Евразийский патент № 007251 (моноцитрат тофацитиниба). Как сообщила юрист, патент № 006227 10 декабря 2024 года восстановлен в контуре дела № СИП-730/2022, соответствующая информация еще не появилась в реестре Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). «Таким образом Pfizer обеспечила себе еще почти год патентной охраны (до ноября 2025 года) на тофацитиниб и возможность обратиться в суд с требованием о пересмотре дела от 2020 года», – резюмировала Семенова.
Фото: old.eapo.org