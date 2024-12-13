Маркетплейсы в РФ сняли с продажи аромаингаляторы

«Мы разобрались с этой ситуацией очень быстро и выяснили, что документов, подтверждающих безопасность этих ингаляторов, достоверных нет. Документы, могу сказать, поддельные. И мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена», – заявила Попова.

Ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Ким считает, что устройства могут содержать кофеиноподобные субстанции и синтетические стимулирующие вещества, так как вызывают моментальный эффект – бодрость и прилив сил.

Vademecum не обнаружил аромаингаляторы на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет».

После обращения Дмитрия Гусева маркетплейс Wildberries 11 декабря 2024 года пообещал убрать с онлайн-витрины аромаингаляторы для носа. Проверку инициировал сам маркетплейс.

Еще одно письмо по похожему поводу, но в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Он отметил, что продавцы на маркетплейсах описывают аромаингаляторы как инновационный продукт, помогающий снять заложенность носа, головную боль и поднять настроение. Однако бесконтрольное применение эфирных масел может привести к возникновению побочных эффектов, в том числе к интоксикации.