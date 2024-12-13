Кыргызстан развивает собственную фармацевтическую промышленность для повышения доступности ЛС

В Бишкеке на заводе «Айдан фарма» запущено производство этилового медицинского спирта, что стало важным шагом к изменению ситуации на рынке лекарственных препаратов в Кыргызстане, сообщает национальное информационное агентство Kabar. В настоящее время большая часть медикаментов, представленных в аптечных сетях страны, является импортной.

Ранее сообщалось, что фармзавод «Айдан фарма» в стране перешел в ведение государства. Директор завода Омурбек Асанов сообщил, что на регистрацию в Департамент лекарственных средств и медицинских изделий подано 120 наименований таблеток и капсул, 20 мазей и 10 сиропов и суспензий. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналив отметил необходимость комплексного подхода к импортозамещению, чтобы сделать жизненно важные средства более доступными для населения Кыргызстана. «Для республики, где более 90 процентов лекарственного рынка занимает импортная продукция, важно развивать собственное производство препаратов и медицинских изделий», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

В администрации президента выпустили на этот счет расширенный комментарий, представив перечень препаратов, которые планируется выпускать в Кыргызстане — «Будут такие востребованные лекарства, как азитромицин, амброксол, ибупрофен, омепразол, ацикловир, диклофенак, каптоприл, кетопрофен, кетотифен и урсодезоксихолевая кислота. Также планируется производство стерильных и нестерильных бинтов, гипсовых бинтов, ваты, спиртовых салфеток и других медицинских изделий».

gxpnews