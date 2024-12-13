Аппарат для бесконтактного лечения мочекаменной болезни от «Швабе» заменит зарубежные аналоги

Госкорпорации Ростех представил на выставке «Здравоохранение-2024» литотритриптер для дистанционной ударно-волновой литотрипсии, способный заместить зарубежные аналоги, как имеющиеся на рынке, так и находящиеся в медицинских учреждениях. Разработка получила Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и готовится к запуску в серийное производство.

Литотриптер ЛТ-1 — это высокотехнологичная медицинская установка с ударно-волновым генератором в качестве основного компонента. Принцип работы устройства заключается в воздействии акустических колебаний на камни, которые расположены в мочеточнике или почке. Определение местоположения камней осуществляется с использованием рентгеновской установки или аппарата УЗИ.

Метод дистанционной ударно-волновой литотрипсии является максимально щадящим для пациента, так как позволяет разрушать камни без хирургического вмешательства.

«Высокая эффективность и неинвазивность дистанционной ударно-волновой литотрипсии позволяет проводить ее многим группам пациентов, включая детей. Число осложнений после процедуры довольно низкое. Литотриптеры активно используются в медицине, но в основном это импортные аппараты. Российский производитель предложил альтернативу, которая успешно прошла тестирование и показала себя на уровне зарубежных аналогов и даже лучше», — сказал врач-уролог Филиала №1 Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук, профессор Борис Гарилевич.

«Литотриптер ЛТ-1» разработал Московский завод «САПФИР» холдинга «Швабе». Оборудование создавалось с учетом отечественной врачебной практики и при участии специалистов-урологов.

«Наша разработка успешно прошла необходимые испытания и получила разрешение Росздравнадзора на использование в медицинских учреждениях страны. Учитывая растущую потребность российского здравоохранения в качественных отечественных продуктах, мы планируем после апробации в нескольких медицинских учреждениях в кратчайшие сроки запустить серийное производство этого аппарата. На рынке он составит достойную конкуренцию существующим решениям. Наши производственные возможности в настоящее время позволяют выпускать данное оборудование в объемах, способных частично заместить иностранные аналоги на российском рынке», — отметил генеральный директор МЗ «САПФИР» Сергей Кузнецов.

Высокий спрос на аппараты для лечения мочекаменной болезни отмечают поставщики медицинских изделий.

«В настоящее время в России насчитывается около 350-400 литотриптеров, которые постепенно устаревают и выходят из строя. Необходимость замены становится очевидной. Учитывая, что обновлять оборудование следует каждые 8-10 лет, ежегодно требуется около 40 новых изделий. В настоящее время обновляется 5–6 устройств в год. Ввиду того, что российских литотриптеров высокого качества нет, появление данного производителя на рынке существенно улучшит ситуацию», — подчеркнул независимый эксперт по вопросам урологии и литотрипсии Антон Ермаков.

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