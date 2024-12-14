Ibrance показал высокую эффективность против рака дважды позитивного рака молочной железы

Pfizer представила результаты III фазы исследования, которые говорят о снижении риска развития опухоли на 26% и увеличении медианы выживаемости без прогрессирования на 15,2 месяца у пациенток с HR+/HER2+ метастатическим раком молочной железы при применении Ibrance в комбинации с анти-HER2 и эндокринной терапиями. Компания подчеркнула, что это первый случай успешного применения ингибиторов CDK4/6 против дважды позитивного рака груди.

Pfizer объявила об успешных результатах III фазы исследования препарата Ibrance (палбоциклиб) в комбинации со стандартной терапией при гормон-рецептор-позитивном HER2-положительном (HR+/HER2+) метастатическом раке молочной железы.

Как отмечается, это первое крупное клиническое испытание, которое показало преимущество ингибитора циклинзависимых киназ (CDK4/6) против этого заболевания. Исследователи привлекли к участию 518 пациенток, которых разделили на две группы. Часть из них получала Ibrance в сочетании с анти-HER2 и эндокринной терапиями – их назначают при раке груди для блокирования белка HER2 на поверхности опухолевых клеток и подавления выработки половых гормонов, стимулирующих рост новообразования. Другие испытуемые проходили только стандартный курс противоракового лечения.

Ibrance увеличил медиану выживаемости без прогрессирования заболевания на 15,2 месяца, до 44,3 месяца, по сравнению с 29,1 месяца в контрольной группе. При этом риск прогрессирования рака или смерти от него снизился на 26%. Наиболее частыми побочными эффектами были гематологические токсичности, такие как нейтропения и лейкопения – осложнения, связанные с нарушением состава белых клеток крови.