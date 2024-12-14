Европейский регулятор одобрил новое показание для «Оземпика»

EMA одобрило применение «Оземпика» для снижения риска развития болезней почек. Как утверждает Novo Nordisk, ее препарат – первый агонист рецептора ГПП-1, показавший эффективность против почечных заболеваний у пациентов с диабетом 2-го типа.

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) разрешил датской фармацевтической компании Novo Nordisk добавить в инструкцию препарата «Оземпик» (семаглутид) новое показание – снижение риска развития заболеваний почек. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Расширение показаний основано на результатах III фазы клинических испытаний FLOW с участием 3533 человек, страдающих от диабета 2-го типа. Согласно указанным данным, применение семаглутида в дозировке 1 мг снижает вероятность прогрессирования болезней почек, а также смерти от сердечно-сосудистых и почечных заболеваний на 24% по сравнению с плацебо. Кроме того, исследователи отметили среди испытуемых, получавших лекарство, уменьшение риска серьезных кардиоваскулярных осложнений на 18% и общих показателей смертности на 20%.